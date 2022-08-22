Югорчанка предстанет перед судом за убийство супруга - хватило одного ножевого удара

В Нижневартовском районе завершилось расследование уголовного дела в отношении 29-летней местной жительницы. Она обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло 30 мая во время бытового конфликта, возникшего на почве ревности, в квартире одного из домов по ул. Набережная в поселке Излучинск. По версии следствия, обвиняемая нанесла удар кухонным ножом в область груди своему супругу. После того, как мужчина начал терять сознание, женщина вызвала скорую помощь. Спустя несколько дней, 6 июня, пострадавший скончался в больнице в результате повреждения жизненно-важных органов.

«Помимо признательных показаний обвиняемой следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - отметили в пресс-службе ведомства.