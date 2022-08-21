ГАИ Югры объявили даты масштабного рейда

В последние дни лета, с 22 по 30 августа, на дорогах Югры будут проводиться профилактические рейды. Помимо сотрудников дорожно-патрульной службы на автодорогах можно будет встретить представителей Центров медицины катастроф, которые оценят общее состояние водителей для выявления утомленного состояния.

«Госавтоинспекция Югры обращает внимание водителей на необходимость учитывать дорожные и метеорологические условия, выбирать безопасную скорость движения, особенно при движении в темное время суток, воздерживаться от рискованных маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения, а также обязательном использовании ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей до 12 лет», – сообщили в ведомстве.