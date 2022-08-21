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​Фонд национального благосостояния выделил ХМАО 1,8 млрд рублей

Югра получит 1,8 млрд рублей на модернизацию жилищно-коммунального комплекса

​Фонд национального благосостояния выделил ХМАО 1,8 млрд рублей
Фото: siapress.ru

В ходе заседания правительства Югры было одобрено решение о получении дополнительных средств в размере 1,8 миллиардов рублей с целью модернизации жилищно-коммунального комплекса муниципалитетов округа. Об этом сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

«Одобрена заявка автономного округа в размере 1,8 млрд рублей. Это заемные средства Фонда национального благосостояния, которые предоставляют на льготных условиях. Финансы будут направлены в три муниципальных образования региона. Средства пойдут на модернизацию жилищно-коммунального комплекса. Соглашение по Сургуту было одобрено на предыдущем заседании правительства. Сегодня предлагаем одобрить заявки на модернизацию системы водоснабжения и водоотведения, канализационно-очистных сооружений Нижневартовска на сумму более 660 млн рублей, реконструкцию канализационно-очистных сооружений поселка Федоровский Сургутского района на сумму более одного млрд рублей», — рассказал директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры Илья Ким.

Стоит отметить, что «обновление» систем жилищно-коммунального комплекса значительно повысит надежность и качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.


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Сегодня в 12:31, просмотров: 192, комментариев: 0
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