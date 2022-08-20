В Лангепасе к концу года должны закончить ремонт одной из школ

В ходе эфира, посвященного началу нового учебного года в Югре, возник вопрос о затянувшемся ремонте одной из школ Лангепаса. Процесс идет уже четыре года, а в это время дети вынуждены учиться в других учреждениях в тесноте. Однако, по словам директора департамента образования и науки Югры Алексея Дренина, проблема будет закрыта к концу года. Дело в том, что подрядчик просто ушел с объекта, поэтому властям пришлось искать другого исполнителя, на что ушло определенное время.

«Округ все эти годы в полном объеме обеспечивал финансирование объекта. Сейчас, по информации муниципалитета, строительно-монтажные работы завершены, ведется сверка проделанных работ в соответствии с проектно-сметной документацией, устраняются недочеты, которые выявляются и фиксируются. Оформляются должным образом документы, и все мы ждем, что до конца года объект будет сдан в эксплуатацию», – рассказал Дренин.