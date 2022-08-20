16+
Логотип Сиапресс
USD  59,1321   EUR  59,3934  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Лангепасе подрядчик сбежал из школы, которую взялся реконструировать, поэтому сдача объекта задержалась

В Лангепасе к концу года должны закончить ремонт одной из школ

​В Лангепасе подрядчик сбежал из школы, которую взялся реконструировать, поэтому сдача объекта задержалась
Фото admsurgut.ru

В ходе эфира, посвященного началу нового учебного года в Югре, возник вопрос о затянувшемся ремонте одной из школ Лангепаса. Процесс идет уже четыре года, а в это время дети вынуждены учиться в других учреждениях в тесноте. Однако, по словам директора департамента образования и науки Югры Алексея Дренина, проблема будет закрыта к концу года. Дело в том, что подрядчик просто ушел с объекта, поэтому властям пришлось искать другого исполнителя, на что ушло определенное время.

«Округ все эти годы в полном объеме обеспечивал финансирование объекта. Сейчас, по информации муниципалитета, строительно-монтажные работы завершены, ведется сверка проделанных работ в соответствии с проектно-сметной документацией, устраняются недочеты, которые выявляются и фиксируются. Оформляются должным образом документы, и все мы ждем, что до конца года объект будет сдан в эксплуатацию», – рассказал Дренин.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:21, просмотров: 145, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте ищут мужчину, который приехал в город на заработки и стал бездомным 542
  2. Ипотека от Сбербанка — от 0,1% на квартиры в готовом доме «Азбука» 487
  3. Сургутянин на элитной иномарке вылетел в кювет и погиб 485
  4. ​Банк Уралсиб предлагает автокредиты на новые автомобили Geely со ставкой 10% 471
  5. ​В Сургуте работает специальный «семейный» портал – чем он может быть полезен 364
  6. Пловец из ХМАО занял третье место в общем мировом зачете по экстремальному заплыву 341
  7. ​Кошелёк и жизнь. Почему важно не просто платить налоги, но и делать это вовремя 340
  8. Больше 400 югорчан заразились ковидом за сутки 335
  9. Еще 64 дома в поселке Снежный получат газ 333
  10. В Югре задержали банду похитителей нефти 303
  1. ​Сургутским стрелком на парковке оказался полицейский 2533
  2. Стрельба произошла в Сургуте из-за ДТП на парковке 2303
  3. ​«Долина нищих» – обычный городской район, благоустроенный за счет бюджета. Закрытие его от сургутян вызывает вопросы 1507
  4. Районный парикмахер 1492
  5. ​Елена Шумакова — про новое «Утро» молодежной политики Югры 1463
  6. Сургутяне больше остальных в ХМАО заражаются ковидом 1315
  7. ​Недолго музыка играла 1267
  8. ​Гроза выключила свет в дачных кооперативах Сургута 1215
  9. ​Урбанистика здорового человека 1177
  10. Сургутяне отметили День физкультурника забегом и армрестлингом 1159
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 6572
  2. В Сургуте ищут врача на зарплату 700 тысяч рублей 5553
  3. «Хабуровские» – значит Завьяловы 3945
  4. ​Наталья Горячая: «Малый бизнес – не электорат, телевизор не смотрит, больших денег не дает – с чего власти ему помогать?» 3875
  5. ​Сургутский район: поддержать бизнес. Елена Мельникова // ONLINE 3168
  6. «Если в семье проблемы с подростком — нужно помогать не только ребенку, но и его родным» 3083
  7. ​Проект «ДУМАть и решать». Благоустройство скверов и парков // Богдан Гужва 3074
  8. Пожарные показали объятые огнем леса под Няганью 3027
  9. ​Всё в дыму / Обзор СИА-ПРЕСС 2793
  10. ​Разрушительные заблуждения 2741

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика