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В ХМАО родители недовольны переводом учеников начальных классов на вторую смену

Чиновники Югры объяснили перевод детей начальных классов на вторую смену

В ХМАО родители недовольны переводом учеников начальных классов на вторую смену
Фото: siapress.ru

Родители Югры возмутились тем, что их дети ходят в школу во вторую смену. По их словам, ученикам начальных классов приходится возвращаться домой затемно. Чиновники ответили, что перевод школьников на посменное обучение – вынужденная мера из-за переполненности образовательных организаций.

«Есть требования СанПин, которым не может не следовать образовательная организация. В соответствие с этими требованиями, в первую смену в обязательном порядке обучаются ребята первых, пятых классов, а также выпускных 9-11 классов. Это те классы, которые не могут учиться во вторую смену, иначе это будет нарушение законодательства. Обучение остальных классов, в том числе начальных, допускается во вторую смену», —заявил директор депобразования Алексей Дренин.

Глава ведомства также подчеркнул, что родители могут повлиять на ситуацию самостоятельно через общественный совет школы.


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20 августа в 17:02, просмотров: 857, комментариев: 0
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