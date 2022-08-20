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В Югре задержали банду похитителей нефти

Трое югорчан украли 125 тонн нефти: их задержали

В Югре задержали банду похитителей нефти
Фото: t.me/police_ugra

В Югре поймали трех мужчин, которые воровали нефть на Чумпасском месторождении. Отмечается, что злоумышленники круглосуточно выкачивали сырье в автоцистерны с помощью шланга. По версии следствия, задержанным удалось похитить более 125 тонн нефтепродуктов, а предварительный ущерб, нанесённый нефтяной компании, составил свыше 3 млн рублей.

«Возбуждено уголовное дело о краже. Двум подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, третий находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», – сообщили в УМВД Югры.


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Сегодня в 13:42, просмотров: 136, комментариев: 0
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