Югра на 100 процентов готова к новому учебному году, который благополучно стартует меньше чем через две недели. Подробная информация по этому поводу прозвучала на заседании совета по развитию местного самоуправления при губернаторе автономного округа.

Первое, что стоит сказать – учебный год впервые с начала пандемийной истории начнется полноценно в очном формате. Это подчеркнул первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов во время вступительного слова на заседании совета, рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики. Далее с подробным докладом по общеокружной школьной тематике выступил глава Когалыма Николай Пальчиков.

«С 1 сентября 2022 года 308 муниципальных общеобразовательных организаций автономного округа готовы принять 230 517 обучающихся. Впервые за парты сядут 25 159 первоклассников, – рассказал докладчик. – Проведены все необходимые мероприятия по организации образовательного процесса с 1 сентября 2022 года в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».

Неостановимо движется процесс проектирования и возведения новых объектов образования под новые потребности югорчан. В Ханты-Мансийске в декабре открыл двери новый корпус школы №8 на 600 учащихся, в Сургуте учебный год начнется с новой школой на 550 мест, к концу года в Нижнесортымском и Солнечном (Сургутский район) введут в эксплуатацию два объекта на 1100 мест каждый, а в Лангепасе – на 516 учеников. В Когалыме заключен контракт на новую школу, где смогут учиться 900 человек, ее завершение запланировано на 2024 год, а в целом по региону к 2025 году построят еще четыре учебных здания на почти 4 900 школьников.

Из консолидированного бюджета (то есть суммарно окружной и муниципальной казны) на подготовку к новому учебному году выделили 1,9 млрд рублей. Благодаря этому все ремонты прошли, учебники закуплены на 100 процентов, обеспечена безопасность школьников и педагогов. Особое внимание уделили пожарной безопасности – все учреждения прошли полный цикл технической подготовки с учетом установки сигнализаций, систем оповещения, управления эвакуацией, аварийного освещения и пожарного водоснабжения, и в итоге получили паспорта готовности.

Правда, югорчане в социальных сетях задавали вопросы и высказывали сомнения относительно готовности школ – информацию об этом подготовил Центр управления регионом, и ее рассмотрели в ходе заседания. Речь была о некоторых вопросах и претензиях от Роспотребнадзора. «Информация в СМИ и социальных сетях появилась на основе той информации, которая находится на сайте Роспотребнадзора. Речь идет о проверках, которые проходили в течение года, и о тех замечаниях, которые выдвигались в ходе этих проверок. У всех замечаний были сроки устранения. И все замечания были в срок устранены», – прокомментировал директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин.

Еще один важный нюанс – наличие бесплатного горячего питания для начальных классов. Этот вопрос отработан. Кроме того, с 1 сентября в школах включится автоматический модуль «Школьное питание» на платформе «ГИС Образование Югры». С его помощью родители смогут узнать все подробности о предоставлении питания, оплачивать его и выбирать нужное меню.

Также в полную мощь будет работать система подвоза учащихся, которым эта услуга требуется. Таковых – более 6,5 тысяч в 78 школах в 19 муниципальных образованиях. Возить их будут 82 автобуса, причем автономный округ направил в министерство просвещения России заявку еще на 36 единиц техники – дабы усилить и обновить парк.

«Система образования Югры готова к новому учебному году. Благодарю всех за командную работу, ответственное отношение к выполнению поставленных задач, – резюмировал Алексей Дренин. – Своевременно, до начала учебного года, устранены замечания надзорных органов. В результате проведенных мероприятий все образовательные организации признаны межведомственными комиссиями готовыми к началу нового учебного года».

Мнение по этому поводу высказал и представитель общественности – председатель «Штаба родительского общественного контроля» Общественного совета при Департаменте образования и науки Югры Олег Бурычкин: «Сфера образования округа, при всей своей, казалось бы, консервативности, является живым организмом, способным в современных условиях отвечать потребностям всех участников учебного процесса. Все составляющие учебного процесса отражены: кадровое обеспечение, здоровьесберегающие технологии, организация качественного питания, медицинское сопровождение, комплексная безопасность объектов образования, обеспечение безопасности перевозки детей».