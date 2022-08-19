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В Югре любителей и профессионалов зовут на фотоконкурс

Фотоконкурс «Открой Югру» стартовал в регионе

В Югре любителей и профессионалов зовут на фотоконкурс
pixabay.com

В ХМАО сегодня, во Всемирный день фотографии, стартовал второй региональный фотоконкурс «Открой Югру!». Принять участие в нем могут фотографы старше 14 лет – любители и профессионалы. Главное, чтобы снимки были сделаны в Югре не ранее 2021 года и соответствовали темам номинаций, сообщает оперштаб округа в своем телеграм-канале.

Прием заявок пройдет до 31 октября на сайте «Открытый регион — Югра». С 1 по 6 ноября состоится модерация заявок, с 7 по 20 ноября – оценка фоторабот. Итоги будут подведены в период с 21 по 25 ноября.

«Количество заявок, направленных от каждого участника, не ограничивается. При этом электронная форма заявки заполняется отдельно на каждую фотоработу», - отмечают организаторы конкурса.

Номинации конкурса:

«Природа». Красота природных ландшафтов (водоемы, горы и т.п.), недоступные уголки природы автономного округа, флора и фауна Югры (дикие животные, птицы в их естественной среде обитания).

«Стихия». Явления природы (снимки бурь и гроз, метелей и снегопадов, северного сияния, ледохода и половодья); фотоработы, сделанные ночью и на заре.

«Аэросъемка». Панорамные виды, снятые с дрона, самолета, вертолета.

«Микромир». Макросъемка маленьких объектов природы (насекомые, растения, царство грибов).

«Югра в лицах». Портреты югорчан (лица, характеры, национальный колорит, выраженный через профессию, ремесло, быт, одежду, праздники и обряды).

«Арт-фото». Фотоработы с использованием современных приемов (коллажные снимки, добавление графики), вызывающие эмоционально-ассоциативные образы у зрителя и отражающие особый взгляд Участника на мир.

«Технологии и достижения». Рекорды в производственной сфере; научные открытия исследователей и передовые технологии отраслей; достижения в сфере культуры; спортивные победы.

«История в одном кадре». Фотоработы, содержащие в своей основе сюжетную линию, повествующую о событии из жизни человека, города, автономного округа.

«Традиции». Фотоработы, отражающие дух национального единства, культурное наследие, силу обычаев и традиций (быт, ремесла, труд).

«Место притяжения». Фотоработы, рассказывающие об архитектуре, туристических объектах, достопримечательностях автономного округа, о ценности места.

Специальная номинация: «Приз зрительских симпатий».

Одна и та же фоторабота не может быть представлена в нескольких номинациях.

Подробности – на сайте «Открытый регион — Югра».


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Сегодня в 13:42, просмотров: 202, комментариев: 0
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