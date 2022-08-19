Школы Югры объединятся в цифровую сеть

Единый портал «Моя школа» начнет работу в Югре с 2023 года. Это откроет новые возможности для взаимодействия учеников, родителей и учителей, а также даст доступ к цифровому образовательному контенту и сервису детям из всех населенных пунктов, даже находящихся очень далеко от цивилизации, рассказывает ugra-news.ruсо ссылкой на департамент образования округа.

«ГИС «Моя школа» дает возможность реализации образовательных программ начального, общего, основного общего и среднего общего образования с использованием дистанционных образовательных технологий и применением единого портала», – рассказывает директор департамента образования и науки Алексей Дренин.

В «Моей школе» соберутся все электронные журналы, электронные дневники, библиотека цифрового образовательного контента, задания, критерии проверки и многое другое. Частично система начнет работать уже в начале предстоящего учебного года, а полноценно заработает в 2023 году.