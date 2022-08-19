Югорчанка, устроившая шопинг с чужой банковской карты, предстанет перед судом

В Радужном перед судом предстанет местная жительница. Она обвиняется в краже, совершенной с банковского счета, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Инцидент произошел в июне. Следователи установили, что обвиняемая, находясь в квартире знакомого, получила от него во временное пользование банковскую карту «Сбербанка».

«Не получив разрешения у потерпевшего на использование банковской карты для личных целей, обвиняемая приобрела для своих нужд товарно-материальные ценности в торговых организациях города на сумму более 20 тыс. рублей», - отметили в пресс-службе ведомства.

Югорчанке грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет со штрафом до 500 тыс. рублей.