Югорские дети стали чаще проводить каникулы в других городах России

В 2022 году обеспечить своим детям отдых на море удалось 22% югорчан. При этом каждый третий опрошенный житель округа рассказал, что их ребенок провел все лето дома или в городе. Об этом следует из результатов исследования сервиса SuperJob.ru.

«О том, что ребенок-школьник провел все лето дома или в городе, рассказали 32% югорчан. Дети 29% родителей жили на даче или в деревне. 9% горожан отправили своего школьника в оздоровительный лагерь, 8% организовали поездку по России. За границей побывали дети 6% опрошенных. Столько же респондентов сделали выбор в пользу школьного лагеря. Еще 2% родителей поделились другим опытом: их школьники побывали у родственников, в санатории, спортивном лагере и так далее», – говорится в опросе.

По сравнению с прошлым годом дети стали чаще проводить каникулы в других городах России, отдыхать в оздоровительных и школьных лагерях.