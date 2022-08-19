Жительница югорского поселка намазала ребенку голову дихлофосом, чтобы вывести вшей

В поселке Солнечный (Сургутский район) ребенок получил ожог после того, как мать намазала ему голову дихлофосом. Женщина сделала это, чтобы вылечить педикулез. Об этом «Вестнику» сообщила замначальника отдела по осуществлению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Сургутского района Инна Черепанова.

«Чтобы вывести педикулез у ребенка, мать нанесла на кожу головы средство, сверху попрыскала дихлофосом, накрыла сверху еще полиэтиленом. Все это происходило в бане. В результате чего ребенок получил ожог», - рассказала Инна Черепанова.

По ее словам, с такими случаями специалисты не сталкивались давно. В аптеках представлен большой ассортимент специальных средств для лечения педикулеза.

Всего за первую половину этого года дети в Сургутском районе получили порядка 1 560 травм. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их стало меньше – тогда специалисты зафиксировали 1 700 травм. В числе основных причин детского травматизм - падение с высоты (с кровати, со ступеней, со стола и т.д.), ожоги, отравления.