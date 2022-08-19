383 новых случая коронавируса выявлено в ХМАО за сутки, из них 125 в Сургуте

В Югре подскочила суточная заболеваемость ковидом. Если в предыдущие дни фиксировалось на более 300 новых заболевших, то за минувшие сутки выявлено сразу 383 случая заражения в 18 муниципалитетах. Из них 125 – в Сургуте, 59 – в Ханты-Мансийске, 57 – в Нижневартовске. В других муниципалитетах зафиксировано от 2 до 16 новых заболевших.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 375, пневмония — 5, бессимптомно — 3», - уточнили в окружном оперативном штабе.

Всего ковидом сейчас в Югре болеют 2 285 человек. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло в регионе 216 109. Выздоровели за весь период 211 266 человек, умерли 2 558.