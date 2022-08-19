В поселке Горнореченск в Югре выявили случай бешенства животных

На территории поселка Горнореченск Октябрьского района обнаружили наличие бешенства у лисицы. По этой причине в радиусе двух тысяч метров от источника возбудителя ввели карантин. Об этом рассказали в администрации района.

«Введены ограничения по бешенству животных в Октябрьском муниципальном районе. В связи с выявлением случая бешенства, на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Октябрьского муниципального района, поселок Горнореченск, улица Речная, дом 9 введены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных в радиусе двух тысяч метров от источника возбудителя. Посещение этого участка запрещено для посторонних лиц, кроме специалистов, организующих карантинные мероприятия», – рассказали в ведомстве.

При подозрении на заболевание бешенства домашних или диких животных, необходимо сообщить в Ветеринарную службу Югры для проведения отбора проб и анализа на наличие бешенства. Если вас укусили или поцарапали, то следует обратиться за медицинской помощью в травматологические пункты по месту жительства.

Бешенство представляет собой остро протекающую зоонозную особо опасную вирусную инфекцию. В основном она передается через укусы теплокровных животных со слюной и проявляется тяжелым поражением центральной нервной системы в форме острого энцефаломиелита. Заражение может привести к смерти в течение 10 календарных дней после появления клинических симптомов болезни.