Режим повышенной готовности установили в Югре вместо режима ЧС

На территории ХМАО накануне, 18 августа, отменили режим ЧС, который был введен 2 августа в связи с масштабными лесными пожарами. В округе сохраняется особый противопожарный режим, сообщил замначальника ГУ МЧС России по Югре Роман Артамонов.

«Следующая неделя в регионе по прогнозу гидрометцентра будет жаркой, поэтому в округе по-прежнему действует особый противопожарный режим. Он ограничивает посещение лесных массивов и въезд в них на автотранспортных средствах, в том числе для сбора дикоросов, ведения охоты и рыболовства в поймах крупных рек», - отметили в пресс-службе регионального департамента недропользования и природных ресурсов.

По данным ГУ МЧС по ХМАО на утро 19 августа, в округе горел лес на площади 38 гектаров. «Действуют 11 пожаров на площади 38,51 га, из них локализовано четыре пожара на площади 12,5 га», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего с начала пожароопасного сезона в регионе ликвидировали 339 лесных пожаров на площади 330 тысяч гектаров и 58 ландшафтных (природных) возгораний площадью почти 5,5 тысячи гектаров.