В Югре запустят приложение для смартфона по обучению выживанию в условиях ЧС

Югорчанин Радик Хуснутдинов планирует запустить в регионе приложение для смартфона по обучению людей выживанию в условиях чрезвычайных ситуаций. Свою разработку он презентовал на молодежном форуме «Утро».

«Участник форума уральской молодежи "Утро" Радик Хуснутдинов разработал проект "Найди выход", за который получил грант в 500 тыс. рублей от Росмолодежи. Это приложение для смартфона, которое научит людей основам выживания в лесу и действиям в чрезвычайных ситуациях. Проект состоит из теоретической, тестовой и практической частей», - сообщили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Приложение рассчитано на обучение пользователей начиная с дошкольного возраста, уточнили в ведомстве. Теоретическая и тестовая части будут доступны без интернета, а практическую можно будет пройти, если в городе есть офис проекта «Найди выход».

«Проект Хуснутдинова направлен на воспитание детей с дошкольного возраста, основан на материалах поисковой организации "Лиза Алерт": он нацелен на снижение печальной статистики смертности детей, угодивших в беду», - пояснили в департаменте.