С завтрашнего дня приложение авиакомпании Utair перестанет работать

С 19 августа мобильное приложение Utair приостановит работу по решению App Store и Google Play. Об этом рассказали представители компании.

«Мы готовились к такому варианту событий и сделали максимально удобной мобильную версию сайта. Пассажиры по-прежнему могут оформить билеты за пару кликов на смартфоне», – сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Все сервисы и личные кабинеты пассажиров доступны на utair.ru.

Напомним, что ранее приложение Utair пропало из AppStore. Пользователи андроидов при этом еще могут скачать программу.