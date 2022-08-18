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Повар из Югры принял участие в шоу Константина Ивлева

Роман Начметдинов из Югры стал участником кулинарного шоу «Адский шеф»

Повар из Югры принял участие в шоу Константина Ивлева
Фото: vk.com/romannachmetdinov, vk.com/friday_ru

20-летний повар Роман Начметдинов из поселка Междуреченский Кондинского района стал участником нового шоу «Адский шеф». Первый выпуск с ним вышел на телеканале «Пятница» 17 августа.

«Вот и настало время, когда я могу вам рассказать, где я был все это время. Я участвовал в самом масштабном проекте страны на телеканале «Пятница», – рассказал молодой повар в своих соцсетях.

В своей визитке Роман Начметдинов поделился, что мечтает в своем поселке открыть семейное кафе с возможностью проводить по вечерам мастер-классы для детей. Для Константина Ивлева он приготовил перепелку табака, но не смог соблюсти технологию приготовления и получил черную метку. Однако ему все-таки удалось удивить его вкусными варениками и стать студентом Академии шефа.

Имена победителей шоу станут известны в декабре.


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Сегодня в 12:20, просмотров: 114, комментариев: 0
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