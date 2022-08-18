22-летнюю югорчанку осудили за сбыт наркотиков в крупном размере

В Югре осудили 22-летнюю студентку медицинской академии за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. По предварительной информации, она расфасовала в свертки и хранила у себя более 160 грамм синтетических веществ.

«Судом установлено, что в декабре 2021 года осужденная приобрела крупную партию синтетического наркотического средства массой более 160 грамм, которое расфасовав в удобные для последующего сбыта свертки, хранила при себе и по месту своего жительства. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий девушку задержали сотрудники полиции, наркотики изъяли из незаконного оборота», – рассказали в прокуратуре Югры.

Суд признал обвиняемую в совершении преступления и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Девушка попыталась обжаловать излишне суровый, по ее мнению, приговор в апелляционном порядке. Однако он был признан законным.