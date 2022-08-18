Свыше 2 тысяч человек болеют коронавирусом в ХМАО

В 21 муниципалитете Югры за минувшие сутки выявлен 291 новый случай коронавируса. Из них в Сургуте – 90, Ханты-Мансийске – 65, Нижневартовске – 27, Нефтеюганске – 18. В других муниципалитетах зафиксировано от 1 до 15 новых заболевших.

«На момент выявления у 284 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 5 обнаружена пневмония», - уточнили в окружном оперативном штабе.

Всего ковидом в Югре сейчас болеют 2 092 человека. Для сравнения – 1 августа было чуть больше 800 болеющих.

Общее число лабораторно подтвержденных случаев коронавируса с начала пандемии в ХМАО достигло 215 726. Выздоровели за весь период 211 076 человек, умерли 2 558.