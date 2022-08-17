В Югре внедряются новые технологии для помощи в трудоустройстве граждан

В Югре приступают в разработке нового социального сервиса по трудоустройству граждан. Помощь в этом оказывает Агентство стратегических инициатив, которое проводит трехмесячную акселерационную программу по решению жизненных ситуаций. В рамках этого мероприятия представители Югры будут разрабатывать тот самый социальный сервис, который поможет землякам в процессе профориентации и поиска новой работы, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.

«В условиях цифровой трансформации и внедрения инновационных проектов огромную роль играет уровень компетенций и образования ответственных лиц, – отмечает участник программы, референт губернатора Югры и член паралимпийской сборной России Михаил Слинкин. – На данный момент для меня и моих коллег главная задача – создать новое сообщество специалистов высокого уровня, которое станет двигателем изменений».

Вначале Михаил и его коллеги спроектировали «идеальный путь клиента», обратившегося в центр занятости, продумывали необходимые человеку услуги, просчитывали количество шагов и действий, которые он совершает. На следующем этапе они разработают модель нового подхода к работе центров трудоустройства на основе запросов людей.

«Лучшие предложения будут внедряться и тиражироваться в рамках реализуемой Национальной социальной инициативы. Мы надеемся, что в результате проделанной работы уровень удовлетворенности граждан социальными услугами значительно повысится», – отметил директор дивизиона «Качество жизни» АСИ Александр Пироженко.