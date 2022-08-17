В Югре за полгода зарегистрировали 51 несчастный случай на производствах

За первые шесть месяцев 2022 года в Югре зарегистрировали 51 несчастный случай на производствах. При этом, 16 человек погибли, а 40 – получили тяжелые травмы, сообщает «Сургутская трибуна» со ссылкой на статистику окружной Гострудинспекции.

«Основными видами несчастных случаев стало падение пострадавшего с высоты и падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли», – говорится в документе.

Кроме того, в регионе за полгода произошло два групповых несчастных случая с гибелью людей на работе.