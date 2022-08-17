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В Югре появится департамент безопасности на случай ЧС

Департамент региональной безопасности создадут в правительстве ХМАО

В Югре появится департамент безопасности на случай ЧС
Фото: https://unsplash.com

В правительстве Югры планируют создать новое подразделение – окружной департамент безопасности. Он будет иметь особые полномочия при масштабным ЧС, сообщили в URA.ru со ссылкой на комментарий департамента общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО.

«Концепция создания департамента региональной безопасности разрабатывается. Новое подразделение регионального правительства может быть создано на базе департамента гражданской защиты населения с целью централизации всех функций, связанных с вопросами региональной безопасности на базе одного исполнительного органа автономного округа», – рассказали в ведомстве корреспондентам. В том числе, новый департамент будет отвечать за пожарную безопасность.

Напоминаем, что 18 августа в ХМАО снимут режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров.


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Сегодня в 16:06, просмотров: 161, комментариев: 0
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