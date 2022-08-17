778 млн рублей направили в ХМАО на борьбу с лесными пожарами

В ХМАО на предупреждение и ликвидацию лесных пожаров потратили 778 млн рублей. Деньги выделили из бюджета и резервного фонда правительства региона, сообщили журналистам в окружном департаменте природных ресурсов и недропользования.

«Законом о бюджете по состоянию на 01.01.2022 года предусмотрен объем финансирования на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров в сумме 509 458,3 тысяч рублей. Для стабилизации лесопожарной обстановки, из резервного фонда правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры дополнительно выделено финансирование в сумме 268 592,4 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве Ura.ru.

Средства распределили следующим образом:

более 272 млн - на плановое проведение мониторинга пожарной опасности в лесах;

237 млн – на тушение;

дополнительные 268 млн – на оплату работы авиации, в том числе два самолета БЕ-200 и один ИЛ-76 МЧС РФ.

Накануне власти ХМАО сообщили, что в регионе не осталось действующих лесных пожаров. Режим ЧС, введенный в округе 2 августа из-за горящих лесов, снимается с 18 августа. Продолжит действовать особый противопожарный режим, который предусматривает ограничение на посещение лесов.