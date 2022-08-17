​Режим ЧС в Югре, введенный из-за лесных пожаров, снимут 18 августа

В Березовском районе Югры сегодня, 17 августа, снимут режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за лесных пожаров. Этот муниципалитет оставался последним в регионе, где продолжал действовать специальный режим. Накануне режим ЧС отменили в Советском, Октябрьском районах и Нягани. Режим ЧС, введенный на всей территории ХМАО 2 августа, перестанет действовать с 18 августа. Об этом сообщил первый замруководителя департамента недропользования и природных ресурсов округа Егор Збродов.

По его словам, по данным на утро 17 августа, в регионе нет действующих лесных пожаров. За прошедшие сутки ликвидировано два возгорания в Березовском и Сургутском районах. За ситуацией следят с воздуха пять самолетов и четыре вертолета.

«Сохраняет свое действие особый противопожарный режим, в соответствии с которым ограничено посещение лесов. Решение принято на основе метеоданных», – сказал Збродов.

С начала пожароопасного сезона в ХМАО ликвидировали 330 лесных пожаров площадью более 333 тысяч гектаров.