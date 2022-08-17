150 новых случаев коронавируса зарегистрировано в ХМАО за сутки

За прошедшие сутки в ХМАО зафиксировано 150 новых случаев COVID-19. Заболевших выявили в 13 муниципалитетах округа. Из них «лидеры» по заболеваемости, Сургут – 59, Нижневартовск – 40 и Ханты-Мансийск – 20 человек.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ – 146, пневмония – 3, бессимптомно –1. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии – 215 435. Выздоровели за весь период пандемии – 210 887 человек», – сообщили в окружном оперативном штабе.

За весь период от коронавирусной инфекции умерли 2 558 человек. За сутки в Югре не было зафиксировано летальных случаев.