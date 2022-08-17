16+
Логотип Сиапресс
USD  61,4247   EUR  62,3551  

Новости

Больше новостей
Вы почувствовали удорожание сборов ребенка в школу?
Комментировать
0
Вы купаетесь в сургутских водоемах?
Комментировать
0
Ваш жизненный настрой в последнее время...

улучшился 16.2%

ухудшился 50.8%

остается неизменно хорошим 21.5%

остается неизменно плохим 8.5%

не знаю 3.1%

Всего голосов: 130

Комментировать
0
Вы боитесь летать на самолетах?

Да, и этот страх усилился в последнее время 31.5%

Да, но страх снизился в последнее время 5.5%

Нет 52%

Не знаю 7.1%

Не летаю 3.9%

Всего голосов: 127

Комментировать
0
Больше опросов

​В Югре продолжается спад заболевших ковидом

150 новых случаев коронавируса зарегистрировано в ХМАО за сутки

​В Югре продолжается спад заболевших ковидом
Фото: unsplash.com

За прошедшие сутки в ХМАО зафиксировано 150 новых случаев COVID-19. Заболевших выявили в 13 муниципалитетах округа. Из них «лидеры» по заболеваемости, Сургут – 59, Нижневартовск – 40 и Ханты-Мансийск – 20 человек.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ – 146, пневмония – 3, бессимптомно –1. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии – 215 435. Выздоровели за весь период пандемии – 210 887 человек», – сообщили в окружном оперативном штабе.

За весь период от коронавирусной инфекции умерли 2 558 человек. За сутки в Югре не было зафиксировано летальных случаев.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:53, просмотров: 97, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. На трассе, соединяющей Тюмень и Ханты-Мансийск, ввели ограничения на три месяца 543
  2. ​Режим ЧС, введенный из-за горящих лесов, отменили в трех муниципалитетах ХМАО 519
  3. Пилоты со всей России сразятся в небе над Сургутом 516
  4. ​Югра собрала в Ханты-Мансийске молодых урбанистов и получила профит в виде проекта для модернизации знаковой территории 475
  5. ​Урбанистика здорового человека 474
  6. ​В AppStore появился агрегатор банковских приложений для российских пользователей 448
  7. Число безработных граждан в Югре сокращается 447
  8. ​Нефтеюганцам дали воду 444
  9. Школы Югры готовы к новому учебному году 426
  10. В Югре замедлился рост годовой инфляции 403
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 6257
  2. ​Сургутским стрелком на парковке оказался полицейский 2185
  3. ​Открытие сезона охоты в ХМАО откладывается из-за лесных пожаров 2060
  4. ​Люди и книги 2035
  5. Стрельба произошла в Сургуте из-за ДТП на парковке 1990
  6. ​Котлета из червей 1768
  7. Суд вынес решение по упавшей на ребенка столешнице в ТРЦ Сургута 1753
  8. ​В 3 раза выросла заболеваемость ковидом в Сургуте за сутки 1733
  9. ​Фига в кармане 1493
  10. ​Югорчане смогут наблюдать звездопад Персеиды 1404
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 6257
  2. В Сургуте ищут врача на зарплату 700 тысяч рублей 5257
  3. «Хабуровские» – значит Завьяловы 3632
  4. ​Наталья Горячая: «Малый бизнес – не электорат, телевизор не смотрит, больших денег не дает – с чего власти ему помогать?» 3606
  5. ​Сургутский район: поддержать бизнес. Елена Мельникова // ONLINE 2938
  6. ​Проект «ДУМАть и решать». Благоустройство скверов и парков // Богдан Гужва 2851
  7. «Если в семье проблемы с подростком — нужно помогать не только ребенку, но и его родным» 2843
  8. Пожарные показали объятые огнем леса под Няганью 2736
  9. ​Разрушительные заблуждения 2517
  10. ​Всё в дыму / Обзор СИА-ПРЕСС 2502

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика