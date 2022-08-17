Клещевой энцефалит диагностировали у двух детей в Югре

За минувшую неделю в Югре зарегистрировали 72 случая нападения клещей. Это на 34% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

С начала эпидемического сезона от укусов клещей в ХМАО пострадали 5 752 человека, что на 60,6% больше среднемноголетнего уровня. А относительно аналогичного периода 2021 года больше на 42,8%.

Также в регионе зарегистрировано 25 случаев заболевания инфекциями, передающимися клещами. Среди них 16 случаев клещевого вирусного энцефалита. Двое пациентов – дети (из Сургута и Когалыма). Зарегистрировано и 9 случаев иксодового клещевого боррелиоз.

«Наиболее часто клещи нападают на людей в лесу (35,6%), на дачах и садовых участках (28,2% всех обращений). В черте населенного пункта пострадало 19,4% всех обратившихся за медицинской помощью. Завозные случаи составили 3,9%», - отметили в пресс-службе ведомства.