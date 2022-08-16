Югра поддерживает граждан и бизнес в ходе экономических трудностей

Текущие экономические трудности, связанные с санкционным давлением, продолжаются, равно как и поддержка граждан и бизнеса со стороны правительства Югры. Так, субъекты малого и среднего предпринимательства получили почти 1,5 тысячи мер финансовой помощи на сумму около 2,3 млрд рублей. Также нельзя забывать о примерно 2 млрд рублей, выделенных в бюджете на помощь стратегически важным бизнесам, коих в регионе насчитывается около 100.

Также к процессу подключаются муниципалитеты. Как сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры, органы местного самоуправления региона выделили более 120 млн рублей в качестве льгот для более чем 700 местных предприятий – они касались компенсации аренды помещений и оплаты коммунальных услуг, а также приобретения оборудования.

В целом Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» принял более 2 тысяч обращений от субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с предлагаемыми округом мерами поддержки.

Стоит отметить также и то, что около тысячи безработных югорчан получили возможность бесплатно обучиться новым профессиям. В целом уровень безработицы в регионе даже ниже, чем в начале 2022 года.