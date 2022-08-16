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Школы Югры готовы к новому учебному году

Правительство ХМАО отчиталось о готовности школ к учебному году

Школы Югры готовы к новому учебному году
Фото: siapress.ru

В Югре все школы готовы к новому учебному году. Информация об этом появилась на сайте правительства региона.

«Система образования Югры готова к новому учебному году. Благодарю всех за командную работу, ответственное отношение к выполнению поставленных задач. Своевременно, до начала учебного года, устранены замечания надзорных органов. В результате проведенных мероприятий все образовательные организации признаны межведомственными комиссиями готовыми к началу нового учебного года», – подчеркнул директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.

Отмечается, что на сегодняшний день в округе действует 708 образовательных организаций. Общий объем финансовых средств на подготовку образовательных организаций к новому учебному году из консолидированного бюджета составил более 1,9 млрд рублей.


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Сегодня в 16:33, просмотров: 111, комментариев: 0
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