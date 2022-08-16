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​Югорчанам предлагают придумать названия для новых теплоходов, которые будут бороздить просторы окружных рек

В Югре придумают имена для новых «Метеоров»

​Югорчанам предлагают придумать названия для новых теплоходов, которые будут бороздить просторы окружных рек
Фото sdelanounas.ru

Идет общественное обсуждение «Имена для флагманов речного флота Югры». Все желающие могут зайти на портал «Открытый регион – Югра» и предложить названия для новых «Метеоров», которые в скором времени будут бороздить реки автономного округа, связывая населенные пункты, куда добраться по дорогам крайне сложно. Как сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона, названия нужны для новых теплоходов «Метеор-120Р» и «Метеор-2020», сейчас их собирают в Нижегородской области по заказу правительства Югры и «Северречфлота».

Эти суда будут связывать маршруты «Ханты-Мансийск – Березово», «Ханты-Мансийск – Урманный», «Приобье – Березово – Нижние Нарыкары». Всего их будет четыре – по два каждого вида. Церемонию спуска на воду первого подобного судна на подводных крыльях состоялась в начале августа 2021 года, в нем приняла участие Наталья Комарова. Ему уже присвоено имя «Петр Великий», остальным трем нужно будет придумать, и к этому творческому процессу просят присоединиться жителей Югры.

Новые «Метеоры» могут возить до 120 человек, в них предусмотрены комфортные пассажирские салоны, адаптированные также и для людей с ограниченными возможностями здоровья.


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Сегодня в 14:42, просмотров: 135, комментариев: 0
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