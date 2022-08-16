Действующих лесных пожаров в ХМАО нет, сообщили власти округа

В Югре, по данным на утро 16 августа, не осталось действующих лесных пожаров. Пожар в городских лесах Нягани ликвидирован, сообщает региональный департамент недропользования и природных ресурсов в своем телеграм-канале.

«Совместными усилиями нам удалось справиться с лесными пожарами в Югре. Спасибо всем, кто не поддался панике. Максимальная группировка насчитывала 1645 человек, каждый из этих людей провел на рубеже с огнем в условиях аномальной жары и ветра не одну неделю», - сказал первый замдиректора департамента Егор Збродов.

По данным ведомства, парашютисты-пожарные Базы авиационной и наземной охраны лесов возвращаются домой. На этой неделе Югру покинут и работники парашютно-десантной службы региональных авиабаз Красноярского края, Республики Алтай, Тюменской, Свердловской, Новосибирской, Томской, Иркутской областей, сотрудники федерально авиалесоохраны.