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Мужчина из Таджикистана женился на югорчанке ради гражданства

Суд аннулировал брак югорчанки и гражданина Таджикистана

Мужчина из Таджикистана женился на югорчанке ради гражданства
pixabay.com

В Югре по иску прокуратуры аннулировали фиктивный брак между жительницей Ханты-Мансийска и гражданином Таджикистана. В надзорном ведомстве установили, что мужчина и женщина поженились без намерения создать семью: они никогда не жили вместе и совместного хозяйства не вели.

«Брак был заключен в связи с желанием гражданина Таджикистана получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Прокурор обратился в суд с иском о признании брака недействительным. Суд заявление удовлетворил. Актовая запись о регистрации брака, а также разрешение на временное проживание иностранного гражданина, аннулированы.


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Сегодня в 10:51, просмотров: 115, комментариев: 0
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