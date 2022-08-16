Суд аннулировал брак югорчанки и гражданина Таджикистана

В Югре по иску прокуратуры аннулировали фиктивный брак между жительницей Ханты-Мансийска и гражданином Таджикистана. В надзорном ведомстве установили, что мужчина и женщина поженились без намерения создать семью: они никогда не жили вместе и совместного хозяйства не вели.

«Брак был заключен в связи с желанием гражданина Таджикистана получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Прокурор обратился в суд с иском о признании брака недействительным. Суд заявление удовлетворил. Актовая запись о регистрации брака, а также разрешение на временное проживание иностранного гражданина, аннулированы.