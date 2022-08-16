Югорчан продолжают обкрадывать через сервис поиска попутчиков

В Югре возросло количество случаев мошенничества через сервис поиска попутчиков «Бла Бла Кар». Так, жители округа переходят по неизвестным ссылкам и переводят деньги водителю, чтобы забронировать поездку. Однако все средства уходят в кошелек аферистов.

«33-летняя жительница Сургута хотела добраться с помощью данного сервиса до окружной столицы. Для бронирования поездки девушка перешла по ссылке, отправленной водителем, ввела реквизиты своей банковской карты и код из СМС-сообщения. В результате мошенник пополнил свой кошелек на 4480. Но этого аферисту показалось мало и тогда он отправил заявительнице еще одну ссылку, но уже якобы на возврат денежных средств. Девушка вновь поверила мошеннику и по той же схеме лишилась еще 6000 рублей», – рассказали в полиции Югры.

Еще один случай произошел с жительницей Радужного. Женщина хотела забронировать поездку из Сочи в Саки, но попала в руки к мошенникам. Заявительница отдала 12 000 рублей за несостоявшееся путешествие.

Напоминаем, что не стоит переходить по неизвестным ссылкам, которые присылают вам неизвестные. Не сообщайте им данные карты и коды из СМС. А также общайтесь с водителем напрямую через сервис.