Подрядчик не уложился в срок по обустройству кедропарка в Сургутском районе

Обустройство кедропарка в сельском поселении Ульт-Угун Сургутского района затягивается. По словам заместителя главы поселения Евгения Головина, подрядчик не уложился в срок.

«Организация ООО СК "СМП-7" работы затягивает. Пока на неопределенный срок. Но мы предъявим подрядчику неустойку за невыполнение работы в срок», - сообщил чиновник «Вестнику Сургутского района».

На обустройство кедропарка в Ульт-Угуне власти Сургутского района выделили 12,3 млн рублей, сообщил в декабре 2021 года глава муниципалитета Андрей Трубецкой. Работы начались 15 мая. Предполагалось, что на территории кедропарка, площадь которого составляет полтора гектара, до конца лета появятся пешеходные дорожки, освещение и малые архитектурные формы.