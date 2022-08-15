Жители Нефтеюганска погибли в страшном ДТП на тюменской трассе

42-летний мужчина и 40-летняя женщина из Нефтеюганска погибли на 53-м километре дороги «Ялтуровск-Ярково» в Тюменской области. Авария произошла в воскресенье, 14 августа. По данным Госавтоинспекции региона, большегруз Volvo, перевозивший бетонные блоки, выехал на полосу встречного движения и врезался в Mitsubishi. Автомобили загорелись.

«Установлены личности людей, погибших вчера в ДТП на 53-м километре автодороги Ялуторовск-Ярково, где столкнулись большегруз «Вольво» и «Мицубиси», от удара обе машины сгорели. Погибли 42-летнй водитель и 40-летняя пассажирка «Мицубиси», жители Нефтеюганска», – сообщили в пресс-службе ведомства.