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Автомобиль с югорчанами сгорел на тюменской трассе

Жители Нефтеюганска погибли в страшном ДТП на тюменской трассе

Автомобиль с югорчанами сгорел на тюменской трассе
УГИБДД по Тюменской области

42-летний мужчина и 40-летняя женщина из Нефтеюганска погибли на 53-м километре дороги «Ялтуровск-Ярково» в Тюменской области. Авария произошла в воскресенье, 14 августа. По данным Госавтоинспекции региона, большегруз Volvo, перевозивший бетонные блоки, выехал на полосу встречного движения и врезался в Mitsubishi. Автомобили загорелись.

«Установлены личности людей, погибших вчера в ДТП на 53-м километре автодороги Ялуторовск-Ярково, где столкнулись большегруз «Вольво» и «Мицубиси», от удара обе машины сгорели. Погибли 42-летнй водитель и 40-летняя пассажирка «Мицубиси», жители Нефтеюганска», – сообщили в пресс-службе ведомства.


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Сегодня в 14:37, просмотров: 213, комментариев: 0
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