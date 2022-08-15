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​В ХМАО югорчанина будут судить за убийство

В Югорске задержали местного жителя по подозрению в убийстве

​В ХМАО югорчанина будут судить за убийство
Фото: unsplash.com

В Югорске возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя подозреваемого в убийстве. По версии следствия, 12 августа у обвиняемого возникла ссора на лестничной площадке жилого дома с 36-летним потерпевшим, в ходе которой подозреваемый нанес ему несколько ударов ножом. От полученных ран мужчина скончался на месте происшествия.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается. Санкцией ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы», ‒ сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Напомним, ранее сургутянка убила женщину из-за раздражительного поведения.


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Сегодня в 12:38, просмотров: 344, комментариев: 0
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