Почти 7 млн рублей выманили мошенники у югорчан за выходные

18 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом, зарегистрировали полицейские за минувшие выходные в ХМАО. Мошенники выманили у югорчан почти 7 млн рублей, сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Так, 35-летняя жительница Ханты-Мансийска поверила аферистам, которые представились сотрудниками следственного комитета Москвы. Злоумышленники заверили женщину, что на ее счет покушаются мошенники, и убедили перевести деньги на «сберегательный счет». Придя в отделение банка, югорчанка перевела аферистам все свои накопления в сумме 2,5 млн рублей.

В Нижневартовске мужчина потерял деньги, приняв участие в голосовании «конкурса красоты». Некая девушка по имени Ева написала ему в соцсети и попросила проголосовать за нее. Перейдя по указанной ссылке, вартовчанин ввел реквизиты банковской карты, после чего с его счета списали 20 тыс. рублей.

«По всем фактам возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых», - добавили в пресс-службе полиции.