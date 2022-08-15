263 югорчанина заболели коронавирусом за сутки, из них 138 в Сургуте

В 15 муниципалитетах ХМАО за минувшие сутки выявили 263 новых случая коронавируса. Из них 138 в Сургуте, где днем ранее было 96 новых заболевших. В Нижневартовске зафиксировано 28 новых случаев ковида, Ханты-Мансийске – 23, Нягани – 18. В других муниципалитетах ХМАО зарегистрировано от 1 до 10 новых заболевших.

«На момент выявления у 259 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 4 обнаружена пневмония», - уточнили в окружном оперативном штабе.

Вылечились за сутки в ХМАО 169 человек, за весь период пандемии - 210 534. Умерли от ковида за весь период 2 558 пациентов. За минувшие сутки летальных случаев в регионе не зафиксировано.