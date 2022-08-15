34 пожара потушили в ХМАО за неделю

В ХМАО за прошлую неделю пожарные ликвидировали 34 пожара. Общая сумма возможного ущерба увеличилась более чем в два раза, чем за прошлую неделю, и могла составить более 42 миллионов, однако имущество граждан удалось сохранить.

«Объектами возгораний в большинстве случаев стали строения (22), в числе которых жилые дома (10), бани (6), гаражи (3) и транспортные средства (5). Спасен один человек. Основная причина пожаров - нарушение правил пожарной безопасности», ‒ сообщает МЧС России по ХМАО-Югре.