Югра вошла в десятку российских регионов с низкой аварийностью на дорогах

Югра заняла девятое место в рейтинге российских регионов с низкой аварийностью на дорогах. Показатель аварийности в ХМАО составил 58,1 ДТП на 100 тыс. единиц автотранспорта. За первую половину 2022 года на дорогах региона погибло и травмировано 49 человек на 100 тыс. населения округа. Количество ДТП снизилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, следует из рейтинга РИА Новости.

Меньше всего ДТП, в которых пострадали люди, за первую половину 2022 года зафиксировано в Чечне, ЯНАО и Томской области, самая высокая аварийность - в Республике Тыва, Амурской области и Карачаево-Черкесии.

Согласно статистике, в первой половине 2022 года в большинстве регионов России и в целом по стране количество ДТП с пострадавшими снизилось на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число самих пострадавших также уменьшилось: погибших — на 3,1%, раненых — на 7,2%.

В основе рейтинга лежит количество ДТП с пострадавшими в первой половине 2022 года на 100 тысяч единиц автотранспортных средств, которые включают автобусы, грузовые и легковые автомобили. В рейтинг также включены данные изменения динамики ДТП с пострадавшими и числу пострадавших на 100 тысяч жителей региона.