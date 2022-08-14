Синоптики пообещали югорчанам похолодание до 0 градусов ночью

Предстоящей ночью в ХМАО похолодает до 0 градусов. Об этом сообщается в прогнозе ЧС, составленном ГУ МЧС региона на 15 августа.

Согласно прогнозу, опасных и неблагоприятных явлений на территории Югры не ожидается. Будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. Ветер с порывами до 7-12 м/с подует с северо-запада, в восточной части региона ветер усилится до 15-18 м/с. Температура воздуха днем составит +12+17 градусов, ночью столбик термометра покажет +5+10 градусов, при этом на севере-западе округа похолодает до 0 градусов.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями, без осадков. Днем ожидается +14+16 градусов, ночью +6+8. В Сургуте будет облачно и дождливо. Температура воздуха днем составит +14 градусов, ночью столбик термометра покажет +9 градусов.