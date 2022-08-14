8 лесных пожаров ликвидировали в ХМАО за сутки

В Югре, по данным на утро сегодняшнего дня, действуют 24 лесных пожара на территории 89,97 тыс. гектаров. Из них локализовано (остановлено распространение огня) 16 пожаров на площади 74,3 тыс. гектаров. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента недропользования и природных ресурсов.

«За прошедшие сутки огнеборцы Югры ликвидировали 8 лесных пожаров в Березовском, Советском и Нижневартовском районах, общей площадью свыше 37 тысяч га. В Октябрьском районе локализованы все действующие возгорания», - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики в регионе нет.

В борьбе с огнем участвуют работники Базы авиационного и наземной охраны лесов Югры, ГУ МЧС России по Югре, «Центроспаса-Югории», парашютно-десантной службы региональных авиабаз, арендаторы и добровольцы.

Судя по официальным данным, пик лесных пожаров в ХМАО был 12 августа. Тогда в регионе горело свыше 135 тыс. гектаров леса.