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​Лесные пожары в Югре постепенно ликвидируют

Распространение огня на территории югорских лесов останавливается

​Лесные пожары в Югре постепенно ликвидируют
Фото: unsplash.com

Лесные пожары в Югре продолжаются, но затухают — в регионе действуют огнеборцы. Так, за сутки они ликвидировали 24 пожара общей площадью 36,7 тысяч га и локализовали 86 процентов площади всех возгораний, что составляет более 85 тысяч гектар.

Продолжают тушить 29 пожаров, из них локализовано 18. Они не представляют угрозы населенным пунктам региона.

«В ликвидации возгораний участвуют работники Базы авиационного и наземной охраны лесов Югры, главного управления МЧС России по Югре, Центроспас-Югории, парашютно-десантной службы региональных авиабаз Красноярского края, Республики Алтай, Тюменской, Свердловской, Новосибирской, Томской, Иркутской областей, арендаторы и добровольцы, — комментируют в Депнедра Югры. — Задействована спецтехника, авиатехника: самолеты АН-2, А-22, Бе-200 МЧС России и Ил-76, вертолеты с возможностью применения водосливных устройств».


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Сегодня в 11:08, просмотров: 301, комментариев: 0
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