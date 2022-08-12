Ливни и грозы пообещали синоптики в Югре в выходные

По данным синоптиков, завтра, 13 августа, на территории ХМАО будет облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди и грозы, на востоке – преимущественно без осадков. Ветер подует с запада и северо-запада с порывами до 7-18 м/с. Днем воздух прогреется до +15+20 градусов, местами до +25, ночью столбик термометра покажет +9+14 градусов.

В Ханты-Мансийске в субботу ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь. Температура ночью +12+14 градусов, днем +17+19.

В Сургуте синоптики прогнозируют облачную погоду и кратковременные дожди. Днем столбик термометра покажет +19 градусов, ночью ожидается +14 градусов.

Накануне в ряде югорских городов прошли ливни. В Урае во время сильного дождя с градом смыло автомобиль, в котором находились женщина и двое детей. Они не пострадали.