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Югорская пенсионерка решила разбогатеть на нефтяных акциях, но в итоге потеряла накопления

3 млн рублей перевели жители ХМАО на счета мошенников на сутки

Югорская пенсионерка решила разбогатеть на нефтяных акциях, но в итоге потеряла накопления
pixabay.com

Порядка 3 млн рублей выманили мошенники у югорчан за минувшие сутки. Всего сотрудники полиции зарегистрировали 10 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО, отметив, что чаще на уловки аферистов попадались люди преклонного возраста.

Так, лжеполицейский убедил 78-летнюю жительницу Ханты-Мансийска перевести накопления на «безопасный счет», а затем дополнительно оформить кредит в одном из банков. Женщина потеряла свыше 900 тыс. рублей.

Другая пенсионерка из окружной столицы решила заработать на акциях одной из нефтяных компаний. Она перевела на указанный мошенником счет 230 тыс. рублей. После того, как он перестал выходить на связь, обманутая женщина обратилась в полицию.

«Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание преступников. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых», - отметили в пресс-службе полиции.


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Сегодня в 15:05, просмотров: 174, комментариев: 0
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