В Югре завершился масштабный молодежный форум «УТРО»

Масштабный комьюнити-форум «УТРО» завершен. В нем приняли участие более 500 делегатов из 53 регионов России и 14 стран. Подводить итоги десятидневного мероприятия приехали губернатор Югры Наталья Комарова, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

«Не побоюсь сказать, что форум «УТРО», проходящий в Уральском Федеральном округе, – одна из лучших площадок регионального уровня, – отметил полпред. – Когда он только задумывался, в него заложили два фундаментальных принципа. Первый: «Утро» по очереди проходит во всех субъектах, входящих в УрФО. Второй: вектор здесь определяет сама молодежь. И все эти годы мы четко это выдерживаем. Такой подход дает результаты».

Сфера общественной активности на Урале растет очень хорошими темпами – количество НКО за десять лет выросло более чем в три раза, за пять лет общественники УрФО собрали 4 млрд рублей из Фонда президентских грантов на свои проекты. Собственно, на форуме «УТРО» лучшие проекты так же получили гранты – 12 человек от Росмолодежи на сумму более 4 млн рублей, а также от губернатора Югры. Форум был завершен большим концертом от популярной рок-группы TheHatters.