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​Для югорских пожарных построили депо со спортивным залом

Новое пожарное депо открылось в поселке Усть-Юган в ХМАО

​Для югорских пожарных построили депо со спортивным залом
ГУ МЧС по ХМАО / vk.com

Новое пожарное депо открылось в поселке Усть-Юган Нефтеюганского района. Здание запустили в эксплуатацию в начале августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО.

Старое здание пожарной команды прослужило более 40 лет, современным требованиям оно уже не соответствует. Новое депо рассчитано на два пожарных автомобиля, гараж оборудован системой удаления выхлопных газов и приточно-вытяжной вентиляцией.

«Также в караульном помещении предусмотрено все для качественного и комфортного несения службы, есть кухня, комната отдыха для дежурной смены, учебный класс и душевые. А на втором этаже расположились кабинеты руководства пожарной команды и спортивный зал с тренажерами и спортивным инвентарем», - отметили в пресс-службе ведомства.


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Сегодня в 12:30, просмотров: 60, комментариев: 0
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