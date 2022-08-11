63 лесных пожара действуют в ХМАО

Площадь лесных пожаров продолжает увеличиваться в ХМАО. По данным на утро сегодняшнего дня, в регионе действовало 63 пожара на площади 123,6 тыс. гектаров (днем ранее было 110,4 тыс. гектаров).

«За прошедшие сутки огнеборцы Югры ликвидировали 7 лесных пожаров на площади 7873,2 га, локализовали 18 возгораний общей площадью 37872,5 га», - сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры». Отмечается, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

В ликвидации возгораний участвуют 1339 человек, в том числе спасатели из Красноярского края, Республики Алтай, Тюменской, Свердловской, Новосибирской, Томской, Иркутской областей. Также задействовано 45 единиц спецтехники и авиатехники, включая 17 самолетов и 8 вертолетов.

Сегодня прогнозируется задымление в Нягани, Советском, Березовском и Октябрьском районах. При сильном задымлении и запахе гари рекомендуется использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы), которые следует увлажнять для усиления их действия. При плохом самочувствии надо незамедлительно обратиться к врачу.