Два несовершеннолетних ребенка пострадали в ДТП в Югре

Накануне в Югре произошло два ДТП с участием детей. Так, в Ханты-Мансийске 9-летний мальчик выпал из салона скорой помощи и получил травмы.

«Около 11:43 в Ханты-Мансийске 43-летний водитель автомобиля «УАЗ» (Скорая медицинская помощь), двигаясь по улице Тихая, притормозил, в результате чего 9-летний пассажир, поддался вперед, взялся за ручку двери, и она открылась. Мальчик выпал из салона транспортного средства, получив телесные повреждения», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры. Оказалось, что водитель перевозил пассажиров из села Селиярово в Ханты-Мансийск для прохождения медицинских профилактических осмотров.

В эти же сутки в поселке Белый Яр молодая женщина наехала на несовершеннолетнего пешехода. «23-летняя женщина, управляя транспортным средством «Киа», совершила наезд на пешехода, по предварительным данным, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 11-летний мальчик, получил травмы», – добавили в ведомстве.

Всего за 10 августа в Югре зарегистрировали три ДТП, в которых три человека получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних.