В Югре проходит полуфинал урбанистического хакатона «Города»

В Югре стартовал полуфинал Всероссийского урбанистического хакатона «Города». Для этого в Ханты-Мансийск приехали десять молодых архитекторов, специалистов по городской среде и дизайну, чтобы в ударных темпах разработать эскиз территории лесопарка у стелы «Первооткрывателям земли Югорской» – одной из самых высоких и узнаваемых точек окружной столицы.

«Буквально вчера президент Владимир Владимирович Путин подписал указ о подготовке празднования столетнего юбилея Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Наш совместный проект дает старт большой работе по обновлению территории Стелы к этой значимой юбилейной дате. И эту работу здесь, в сердце Югры, ее столице Ханты-Мансийске, начинаете именно вы», – обратилась к участникам хакатона директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Елена Шумакова.

Среди участников хакатона – двое югорчан. Это Нина Корнева из Нижневартовска и Мигель Сафиуллин из Сургута. Он, к слову, уже прикладывал свою руку к интересным объектам в регионе – в частности, он проектировал тропу «Человечность» и музей «Барсова гора» в Сургутском районе. «Такой конкурс — это прекрасная возможность саморазвития и совершенствования в профессии, приобретения полезного опыта. Этапы хакатона развивают концентрацию внимания, ведь основная задача архитектора или урбаниста – за короткое время вызвать интерес к своему проекту», – рассказал Мигель.

Хакатон «Города» собирает лучших молодых специалистов по городской среде со всей страны. Они собираются в определенной точке, всесторонне ее изучают, а затем создают концепции развития. В этом году Югра стала одним из нескольких регионов, которые принимают хакатон и, следовательно, смогут воспользоваться его плодами. Помимо автономного округа в списке – Новосибирская, Курская, Псковская область и Приморский край. Продлится хакатон до 14 августа.